Η στιγμή που 3 πανύψηλα δέντρα πέφτουν προς το μέρος θεατών, σε τουρνουά γκολφ

Τρία πανύψηλα δέντρα έπεσαν σε γήπεδο του γκολφ, κατά τη διάρκεια τουρνουά και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Την ώρα που διεξαγόταν το τουρνουά στην Ογκάστα της Τζόρτζια, τρία μεγάλα δέντρα έπεσαν προς το μέρος όπου κάθονταν θεατές και πολλοί έτρεξαν να γλιτώσουν.

Νωρίτερα, το τουρνουά είχε διακοπεί, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Μετά την πτώση των δέντρων, η περιοχή εκκενώθηκε και στο σημείο έσπευσαν άνθρωποι με αλυσοπρίονα, προκειμένου να τα κόψουν και να τα απομακρύνουν.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Three tall pine trees have unexpectedly fallen during The Masters golfing tournament at the 17th hole.



Luckily, no one was injured as golf spectators managed to move out of the way before the trees fell.#9News pic.twitter.com/gP0Lm0rZCh