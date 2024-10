Φετουλάχ Γκιουλέν: Η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας - «Δεν εφησυχάζουμε»

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Ερντογάν, Φετουλάχ Γκιουλέν, είναι νεκρός, καθώς νωρίτερα επιβεβαιώθηκε ότι πέθανε σε ηλικία 86 ετών, πέθανε, στις ΗΠΑ.

Η πρώτη αντίδραση από την Άγκυρα, ήρθε με δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος αναφέρθηκε στον θάνατο του ορκισμένου εχθρού του προέδρου Ερντογάν, Φετουλάχ Γκιουλέν, που η Τουρκία θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016.

«Η αποφασιστικότητα του έθνους μας στη μάχη κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί και η είδηση του θανάτου του δεν θα μας οδηγήσει ποτέ σε εφησυχασμό» είπε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Γκιουλέν αρνούνταν κάθε ανάμειξη στο αποτυχημένο πραξικόπημα πριν τέσσερα χρόνια, αλλά το κίνημά του είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία.

Ο Μοχάμεντ Φετουλάχ Γκιουλέν γεννήθηκε στις 27 Απριλίου το 1941 και ήταν Τούρκος ιερέας και πρώην ιμάμης. Ίδρυσε το κίνημα Γκιουλέν (γνωστό ως Χιζμέτ στα τουρκικά) και αναμείχθηκε ενεργά στον κοινωνικό διάλογο για το μέλλον της Τουρκίας και του Ισλάμ στον σύγχρονο κόσμο.

Ο Γκιουλέν ήταν σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έως το 2013, μέχρι τις κατηγορίες για εμπλοκή του στο σκάνδαλο διαφθοράς στην Τουρκία. Σύμφωνα με την Άγκυρα, είναι υπεύθυνος για την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Ο Ερντογάν κατηγόρησε τον Γκιουλέν ότι κρύβεται πίσω από τις έρευνες για τη διαφθορά. Η τουρκική κυβέρνηση τον είχε χαρακτηρίσει ως τον πλέον καταζητούμενο τρομοκράτη, υποστηρίζοντας ότι ηγούνταν της λεγόμενης «γκιουλενικής τρομοκρατικής οργάνωσης».

Μάλιστα, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του από τουρκικό δικαστήριο. Ο ίδιος έχει αυτοεξοριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατοικούσε στο Σέιλορσμπουργκ της Πενσυλβάνια, με την Τουρκία να ζητά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Ο Φετουλάχ Γκιουλέν είχε υποστεί ανακοπή και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Turkish Muslim preacher Fethullah Gulen, who Ankara says was behind a 2016 failed coup, has died in the United States where he was based, Turkish media and a website associated with Gulen said. He was 83 https://t.co/V1ouWmXnIE