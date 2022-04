Η πρωθυπουργός της Σκωτίας εμφανίστηκε χωρίς μάσκα και την κατήγγειλαν στην αστυνομία

Η Νίκολα Στέρτζον εμφανίστηκε να παραβιάζει τους κανόνες περί μάσκας στην Σκωτία και την κατήγγειλαν στην αστυνομία.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει την πρωθυπουργό της Σκωτίας χωρίς μάσκα σε ένα κουρείο, το οποίο επισκέφτηκε στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας της.

Σε απόσπασμα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φαίνεται να φοράει την μάσκα της.

Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP) είπε ότι η Στέρτζον συνειδητοποίησε πως δεν φορούσε μάσκα «εντός μερικώς δευτερολέπτων» μετά την είσοδο στο κατάστημα.

Μέχρι πρότινος, ήταν υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους περισσότερους εσωτερικούς χώρους της Σκωτίας, κάτι που πλέον έχει γίνει προαιρετικό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε την καταγγελία, λέγοντας: «Επιβεβαιώνουμε πως λάβαμε μια καταγγελία, την οποία ερευνούμε».

Στη διάρκεια μιας επίσκεψης στο κουρείο, το περασμένο Σάββατο, η Νίκολα Στέρτζον ξύρισε τα γένια ενός άντρα ενώ δημοσιογράφοι τραβούσαν φωτογραφίες.

Αργότερα δημοσίευσε στιγμιότυπα στα social media, κάνοντας λόγο για «σουρεαλιστική» εμπειρία, ωστόσο πρόσθεσε πως ήταν «ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα» που έχει κάνει ποτέ σε προεκλογική καμπάνια.

Ωστόσο, διαφορετικό βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα την δείχνει να συνομιλεί με κόσμο χωρίς να φοράει μάσκα.

