Η ολλανδική κυβέρνηση επιβιώνει παρά την παραίτηση υπουργού λόγω της βίας στο Άμστερνταμ

Η κυβέρνηση συνεργασίας του πρωθυπουργού Ντικ Σχοφ στην Ολλανδία κατάφερε να παραμείνει ενωμένη μετά την παραίτηση της υφυπουργού Οικονομικών Νόρα Αχάχμπαρ, η οποία παραιτήθηκε λόγω φερόμενων ρατσιστικών σχολίων από μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Η Νόρα Αχάχμπαρ, η οποία έχει μαροκινή καταγωγή, ανακοίνωσε την παραίτησή της την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι η «τοξική πόλωση» των τελευταίων εβδομάδων την εμπόδισε να επιτελέσει τα καθήκοντά της. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από έντονες συζητήσεις στο υπουργικό συμβούλιο σχετικά με τη βία που σημειώθηκε στο Άμστερνταμ, μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του Άγιαξ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

