Η σταρ της κάντρι μουσικής και βραβευμένη με Γκράμι, Ντόλι Πάρτον, έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού διασκευάζοντας το αγαπημένο «Jolene».

Παροτρύνει τους πάντες να εμβολιαστούν και, όπως φαίνεται και από το βίντεο, ιδιαίτερα χαρούμενη για τον δικό της εμβολιασμό, παραφράζει το «Jolene» και στης θέση του τραγουδά «vaccine» (εμβόλιο).

Η 75χρονη Πάρτον τραγουδά ««Εμβόλιο, εμβόλιο, εμβόλιο, εμβόλιο, σας παρακαλώ, μην διστάσετε», λίγο πριν εμβολιαστεί στο Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου Vanderbilt στο Νάσβιλ του Τενεσί την Τρίτη.

Η ίδια έλαβε το εμβόλιο της Moderna, για την ανάπτυξη του οποίου έχει ήδη δωρίσει 1 εκατ. δολ. στο συγκεκριμένο Ιατρικό Κέντρο.

Ένα μέρος των χρημάτων της τραγουδοποιού προοριζόταν για τη χρηματοδότηση μιας πρώτης φάσης της δοκιμής του εμβολίου Moderna.

«Είμαι αρκετά μεγάλη για να το κάνω και είμαι αρκετά έξυπνη για να το κάνω (το εμβόλιο)», λέει η Ντόλι Πάρτον στους θαυμαστές της, στο βίντεο που ανάρτησε από το Ιατρικό Κέντρο.

Τον περασμένο μήνα, η Πάρτον δήλωσε στο Associated Press ότι ήθελε να περιμένει έως ότου τα εμβόλια ήταν ευρύτερα διαθέσιμα επειδή «δεν θέλω να φανεί ότι προσπερνάω τη σειρά», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Τώρα η χορήγηση των εμβολίων έχει αυξηθεί, τουλάχιστον στις ΗΠΑ και η Πάρτον είπε ότι «ήθελε να τους ενθαρρύνει όλους» να κάνουν το δικό τους.



«Θέλω απλώς να πω σε όλους εσάς τους δειλούς εκεί έξω, μην είστε τόσο φοβιτσιάρηδες. Βγείτε και κάντε το εμβόλιο» είπε χαρακτηριστικά.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC