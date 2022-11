Η Ντόλι Πάρτον έλαβε βραβείο 100 εκατ. $ από τον Τζεφ Μπέζος

Βραβείο 100 εκατ. δολ. απένειμε ο Τζεφ Μπέζος στην σταρ της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon, ανακοίνωσε το βραβείο μαζί με τη σύντροφό του, Lauren Sanchez, η οποία περιέγραψε την Πάρτον ως «μια γυναίκα που δίνει με την καρδιά της και οδηγεί με αγάπη και συμπόνια σε κάθε πτυχή της δουλειάς της».

Το Bezos Courage & Civility Award τιμά τις προσωπικότητες που «επιδιώκουν λύσεις με θάρρος και ευγένεια».

«Ανυπομονούμε να δούμε όλα τα καλά που πρόκειται να κάνετε με αυτό το βραβείο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων», είπε η Sanchez απευθυνόμενη στην Πάρτον.

Σε ένα βίντεο της τελετής που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, η Πάρτον ακούγεται να λέει «Ουάου! Είπες 100 εκατομμύρια δολάρια;»

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι σε θέση να βοηθήσουν πρέπει να δίνουν τα χρήματά τους εκεί που τους λέει η καρδιά τους. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να κάνω καλά πράγματα με αυτά τα χρήματα», πρόσθεσε.

Το βραβείο ξεκίνησε να απονέμεται το 2001.Το έχουν λάβει ο ακτιβιστής Van Jones και ο σεφ και ανθρωπιστής Jose Andres, που ίδρυσαν το World Central Kitchen, το οποίο παρέχει φαγητό σε κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από καταστροφές σε όλον τον κόσμο.

Η Πάρτον, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, εισήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Rock & Roll Hall of Fame.

Έχει υπάρξει δεινή υποστηρίκτρια φιλανθρωπικών οργανώσεων και ίδρυσε το Ίδρυμα Dollywood, το οποίο δίνει βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Η τραγουδοποιός στήριξε επίσης έμπρακτα την επιστημονική έρευνα για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού την περίοδο της πανδημίας.

Δώρισε στην εταιρεία Moderna 1 εκατομμυρίου δολαρίων για έρευνα στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt στο Νάσβιλ.

