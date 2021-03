Η Δούκισσα του Σάσεξ ισχυρίστηκε ότι το παλάτι «διαιωνίζει ψεύδη» σε σχέση με εκείνη και τον πρίγκιπα Χάρι, σε ένα νέο απόσπασμα της επικείμενης συνέντευξής της με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Στο απόσπασμα, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη το βράδυ στις ΗΠΑ, η Μέγκαν Μαρκλ ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο πώς αισθάνεται που το παλάτι θα ακούσει «να λέει την αλήθεια της».

«Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να περιμένουν, μετά από όλο αυτό το διάστημα, να παραμείνουμε απλώς σιωπηλοί, αν υπάρχει ενεργός ρόλος (του παλατιού), διαιωνίζοντας ψεύδη για εμάς», είπε.

«Και αν αυτό ενέχει κάποιον κίνδυνο απώλειας πραγμάτων εννοώ, υπάρχουν ήδη πολλά που έχουν χαθεί».

Η απάντηση αυτή έρχεται αφού το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα διερευνήσει ισχυρισμούς περί εκφοβισμού πρώην βασιλικών υπαλλήλων από την τη Δούκισσα του Σάσεξ.

Την είδηση δημοσιοποίησαν οι Times που ισχυρίστηκαν ότι η Μέγκαν Μαρκλ είχε διώξει δύο προσωπικούς βοηθούς κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Παλάτι ενώ το προσωπικό του Κενστινγκτον είχε «ταπεινωθεί» πολλές φορές από εκείνη.

“There’s a lot that’s been lost already.”



CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special this Sunday at 8/7c. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/iKFjiVP3IH