Η Cardi B σκέφτεται να κάνει καινούργιο τατουάζ αλλά το μέρος και το θέμα δεν έμειναν ασχολίαστα από τους φανς της.

Η 29χρονη ράπερ αποκάλυψε στο Twitter ότι είναι «κοντά» στο να κάνει τατουάζ στο πρόσωπό της το όνομα του γιου της. Η Cardi B και ο σύζυγός της, Offset, καλωσόρισαν το αγοράκι τους τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν έχουν αποκαλύψει ακόμα το όνομά του.

«Τυχαίο, αλλά είμαι 1% κοντά στο να χτυπήσω το όνομα του γιου μου στο πρόσωπό μου… Θέλω πολύ να το κάνω!», έγραψε.

Random but ….I’m 1% close too tatting my sons name on my face….I really really wanna do it!