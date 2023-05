Η Beyoncé αλλάζει συνέχεια outfits στη Renaissance World Tour, τραγουδά Μπρίτνεϊ Σπίαρς (και θυμίζει λίγο Μπομπ Σφουγγαράκη)

Η Beyonce ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας και δυο πράγματα ξεχώρισαν- τα τραγούδια, αλλά κυρίως τα αμέτρητα outfits που άλλαξε επί σκηνής.

Η περιοδεία «Renaissance World Tour» πραγματοποιείται για την προώθηση του άλμπουμ «Renaissance», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts το 2022.

Πέρα από τις διάφορες νiral στιγμές, η Beyonce έκανε χθες αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα- τερμάτισε το on-stage-fashion.

Η Queen Bee άλλαξε πολλά και διάφορα εντυπωσιακά outfits, ανοίγοντας το σόου με ένα custom-made κοστούμι Alexander McQueen, που θύμιζε το στιλ Thierry Mugler, το οποίο είχε επιλέξει για την «I Am Tour» του 2009.

Άλλες εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν ένα κορμάκι, καπέλο και γυαλιά ηλίου με πέρλες του οίκου Balmain - εύστοχη επιλογή, καθώς η Beyoncé συνεργάστηκε με τον δημιουργικό διευθυντή του οίκου, Olivier Rousteing νωρίτερα φέτος - και ένα εντυπωσιακό trompe l'oeil look του οίκου Loewe.

Φόρεσε επίσης ένα κορμάκι Courrèges με μπότες μέχρι το γόνατο και μεταμορφώθηκε ακόμη και σε πραγματική μέλισσα σε κάποια, φορώντας ένα κιτρινόμαυρο ριγέ outfit Mugler με μεταλλικές κεραίες για να τραγουδήσει το «America Has a Problem».

Στα highlights της χθεσινής βραδιάς ήταν επίσης ο φόρος τιμής στη Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όταν τραγούδησε το «Toxic» μαζί με το δικό της «THIQUE».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter, η Queen Bey φαίνεται στη σκηνή με μια ολόσωμη φόρμα Loewe, γεμάτη χρυσές και μαύρες πούλιες, που σχηματίζουν τη μορφή χεριών με γάντια να την αγκαλιάζουν.

Στο παρελθόν, η Beyonce είχε συνεργαστεί με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όταν το 2004 τραγούδησαν τραγούδησαν μαζί το «We Will Rock You» των Queen σε μια διαφήμιση για την Pepsi μαζί και με την Pink.

Φήμες ήθελαν μάλιστα να συνεργάζονται ξανά φέτος για ένα νέο βιντεοκλίπ, αλλά όπως φαίνεται τα πλάνα δεν ευδοκίμησαν.

Beyoncé performing “THIQUE” with sample of “Toxic” by Britney Spears. pic.twitter.com/4EhI4Qzx0S — Pop Tingz (@ThePopTingz) May 10, 2023

Βέβαια αυτό δεν ήταν το μόνο κορυφαίο σημείο της συναυλίας της, αφού στο Twitter ξεχώρισε κι έγινε viral ένα ακόμη στιγμιότυπο, όταν προς το τέλος κατέβηκε από την οροφή και «πέταξε» πάνω από όλο το στάδιο.

Κάποιοι μάλιστα, θυμήθηκαν μια συγκεκριμένη σκηνή από το «SpongeBob SquarePants Movie», όπου ο Μπομπ Σφουγγαράκης τραγουδά το «I’m a Goofy Goober», συγκρίνοντας χιουμοριστικά τις δυο στιγμές.

«Επιβεβαιώθηκε: Η Beyoncé είναι φαν του Μπομπ Σφουγγαράκη», αστειεύτηκε ένας φαν της στο Twitter.

Confirmed: Beyoncé is a SpongeBob fan pic.twitter.com/7HzOQ2XaSJ — Victor (@thevictorortizz) May 10, 2023

Σε κάθε περίπτωση, η θεματολογία της περιοδείας είναι σίγουρα φουτουριστική, αφού μεταξύ άλλων εμφανίστηκε με δύο ρομποτικά χέρια δίπλα της που «σχημάτιζαν έναν μεταλλικό κύβο γύρω από το σώμα της», σύμφωνα με το Billboard, και μιμούνταν κάθε της κίνηση.

Για την ιστορία, το setlist της τρίωρης συναυλίας περιελάμβανε συνολικά 36 τραγούδια - από κλασικές επιτυχίες όπως τα «Crazy In Love» και «Run the World (Girls)» μέχρι νεότερα όπως τα «America Has a Problem» και «Pure/Honey», ενώ ερμήνευσε επίσης μια διασκευή του «I'm Goin' Down» της Mary J. Blige από το 1994.