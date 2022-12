Χιλή: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Λασκάρ, εικόνες που προκαλούν δέος- Σε επιφυλακή οι Αρχές

Σε συναγερμός οι Αρχές της Χιλή καθώς «ξύπνησε» χθες, Σάββατο, το ηφαίστειο Λασκάρ. Καπνός έχει φτάσει σε ύψος 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα και καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η Εθνική Υπηρεσία Γεωλογίας και Εξορύξεων της Χιλής (SERNAGEOMIN) αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι το ηφαίστειο Λασκάρ ενεργοποιήθηκε στις 12:36 (τοπική ώρα) χθες Σάββατο. Από την έξαρση της ηφαιστειακής δραστηριότητας του Λασκάρ μια στήλη καπνού έφθασε σε ύψος 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα, σύμφωνα με δορυφορικές παρατηρήσεις.

Οι Αρχές ανέβασαν από πράσινο σε κίτρινο το επίπεδο συναγερμού στην ευρύτερη περιοχή και ανακοίνωσαν περίμετρο ασφαλείας πέντε χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο, όπου υπάρχουν βοσκοτόπια και καταυλισμοί αναρριχητών.

Το κίτρινο επίπεδο συναγερμού ενεργοποιείται όταν ένα ηφαίστειο παρουσιάζει ασταθή δραστηριότητα, με μικρές εκρήξεις και έκλυση νεφών από τον κρατήρα. Ενημερώθηκε, επίσης, η αρμόδια υπηρεσία για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε υποδομές. Το χωριό Ταλάμπρε, 30 χιλιόμετρα μακριά από το ηφαίστειο, έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου οι κάτοικοι να είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη εκκένωση.

Το ύψους 5.592 μέτρων Λασκάρ βρίσκεται στην περιφέρεια Αντοφαγάστα της βόρειας Χιλής, 70 χιλιόμετρα μακριά από τον οικισμό Σαν Πέδρο ντε Ατακάμα που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών.

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου Λασκάρ σημειώθηκε το 1993, ενώ δραστηριότητα παρόμοια με την τωρινή είχε καταγραφεί το 2006 και το 2015.

