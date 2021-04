Χάρι και Μέγκαν ανακοίνωσαν την πρώτη τους σειρά στο Netflix

Ο πρίγκιπας Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν το πρώτο σόου της συμφωνίας πολλών εκατομμυρίων με το Netflix- ένα ντοκιμαντέρ με ιστορίες από τα παρασκήνια των Invictus Games.

Το «Heart of Invictus» θα επικεντρωθεί σε αθλητές που θα αγωνιστούν στη διοργάνωση Invictus Games, με την υποστήριξη του πρίγκιπα Χάρι, για τραυματίες βετεράνους των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Χάρι θα εμφανιστεί στην κάμερα και είναι παραγωγός της σειράς, που θα καλύψει την περίοδο πριν τα Invictus Games στη Χάγη, το 2022.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.



Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw