Χαβάη: Εξερράγη το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο του κόσμου μετά από 38 χρόνια

Το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο, το Mauna Loa της Χαβάης, εκρήγνυται για πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια.

«Οι ροές λάβας περιορίζονται στην περιοχή της κορυφής και δεν απειλούν τις κοντινές κοινότητες», δήλωσαν αξιωματούχοι της περιοχής.

Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα.

Έχει ήδη τεθεί σε ισχύ μια ειδοποίηση για την τέφρα στην Χαβάη και οι κάτοικοι έχουν κληθεί να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.

Το επίπεδο συναγερμού έχει αναβαθμιστεί στην υψηλότερη κατάταξη.

Το Mauna Loa εξερράγη για τελευταία φορά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1984, με τις ροές της λάβας να φτάνουν σε απόσταση 8 χλμ από την πόλη Hilo.

Η τελευταία έκρηξη έγινε το βράδυ της Κυριακής στο Moku'āweoweo, την καλντέρα της κορυφής του ηφαιστείου.

Ακολούθησε μια σειρά σεισμικών δομήσεων στην περιοχή, μεταξύ αυτών πάνω από 12 δονήσεις μεγέθους άνω των 2,5 Ρίχτερ την Κυριακή.

«Με βάση τα γεγονότα του παρελθόντος, τα πρώτα στάδια μιας έκρηξης στο Mauna Loa μπορεί να είναι πολύ δυναμικά και η ροή της λάβας μπορεί να αλλάξει γρήγορα», ανέφερε το USGS.

Εάν η έκρηξη επηρεάσει την περιοχή εκτός καλντέρας, οι ροές της λάβας θα μπορούσαν να «κινηθούν γρήγορα προς τα κάτω», πρόσθεσε η υπηρεσία.

UPDATE: View from Saddle Road of lava from Mauna Loa volcano eruption as of 1:30 am — Hawaii County Civil Defense working to confirm if any lava has flowed outside the summit caldera (pics: @KITV4 viewer AJ Taaca) pic.twitter.com/dN5reiq4PW

JUST IN: Jareb Ombao took this video at a gas station in Kona. Says it appears there’s “lava coming down Mauna Loa”. He’s urging everyone to be on the alert. @USGSVolcanoes @HawaiiNewsNow pic.twitter.com/qd9AMyeuJU