H Lizzo κάνει twerking ενώ παίζει το φλάουτο του Τζέιμς Μάντισον - 200 ετών και κρυστάλλινο: «Δε θα το ξεπεράσω ποτέ»

Η Lizzo αποθεώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Ουάσινγκτον, την περασμένη Τρίτη, όταν κατάφερε να πιάσει στα χέρια της και να παίξει ένα κρυστάλλινο φλάουτο 200 ετών που ανήκε κάποτε στον πρώην πρόεδρο, Τζέιμς Μάντισον.

Η περφόρμερ και φλαουτίστα είχε εξασφαλίσει άδεια από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου -την οποία προηγουμένως είχε επισκεφτεί για να δοκιμάσει το όργανο- για τη χρήση του οργάνου που έφτασε στη σκηνή συνοδεία αστυνομίας.

«Είναι σα να παίζεις με ένα ποτήρι κρασιού» είπε επί σκηνής επιθεωρώντας το. Έπειτα, έπαιξε μερικές νότες ενώ παράλληλα έκανε twerking.

«Μόλις έκανα twerking και έπαιξε το φλάουτο του Τζέιμς Μάντισον από το 1800» αναφώνησε, παραδίδοντάς το στην εκπρόσωπο φύλαξης και εν μέσω αποθέωσης από το κοινό.

Κάπως έτσι, η τραγουδίστρια από το Χιούστον έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο άτομο που παίζει το δύο αιώνων φλάουτο.

«Ως φλαουτίστα αυτό είναι κάτι το εμβληματικό και δεν θα το ξεπεράσω ποτέ» ανέφερε η ίδια αργότερα.

Είχε προηγηθεί ανάρτησή της στο Instagram όπου διευκρίνιζε πως «κανείς δεν έχει ακούσει τον ήχο του... τώρα εσείς τον ακούσατε!».

Μετά την ιστορική, αν και μερικών δευτερολέπτων, αξιοποίησή του, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου γνωστοποίησε μέσω Twitter πως το ακριβοθώρητο μουσικό όργανο επέστρεψε με ασφάλεια εκεί όπου ανήκει.

We just did a DNA test. Turns out: It's 100% that [crystal] flute @lizzo played at her D.C. stop on the #SpecialTour tonight. It's safe & sound back at the Library now. Thank you @CapitolPolice for escorting it. Watch this space for more from Lizzo's Library visit. #LizzoAtLOC pic.twitter.com/YnS5wVoALN