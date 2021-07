Καθώς η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Αρκτική, η Γροιλανδία έχασε την Τετάρτη μία τεράστια ποσότητα πάγου, από το λιώσιμο του οποίου θα μπορούσε να καλυφθεί με νερό, σε ύψος 5 εκατοστών, ολόκληρη η Πολιτεία της Φλόριντα.

Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη απώλεια πάγου για τη Γροιλανδία μέσα σε μία ημέρα από το 1950. Τα δύο προηγούμενα ρεκόρ είχαν καταγραφεί το 2012 και το 2019.

Η ταχεία τήξη του πάγου ήταν το αποτέλεσμα του θερμού αέρα που παγιδεύτηκε πάνω από το νησί της Αρκτικής λόγω μιας αλλαγής στα μοτίβα της κυκλοφορίας του στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες που προειδοποιούν ότι μπορεί να χαθεί περισσότερος πάγος.

Μόνο την Τετάρτη έλιωσαν περίπου 22 γιγατόνοι πάγου – με τους 12 να ρέουν στον ωκεανό και τους υπόλοιπους 10 να απορροφώνται από το χιόνι, όπου ενδέχεται να ξαναπαγώσουν, σύμφωνα με τον Ξαβιέ Φετβάις, κλιματολόγο στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, το Βέλγιο.

Η Polar Portal, μία ένωση ερευνητικών ινστιτούτων της Δανίας, περιέγραψε το φαινόμενο σε ανάρτηση στο Twitter κάνοντας λόγο για «μαζική τήξη». Μολονότι ο όγκος πάγου που έλιωσε μέσα σε μία ημέρα ήταν μικρότερος σε σύγκριση με εκείνον του 2019, το φαινόμενο αφορούσε μια μεγαλύτερη περιοχή, εξήγησε.

Massive melting event in Greenland. While not as extreme as in 2019 in terms of gigatons (left image - but still would be enough to cover Florida with two inches of water), the area over which melting takes place (right image) is even a bit larger than two years ago. pic.twitter.com/rEeDIlYTA7