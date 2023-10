Γκουίνεθ Πάλτροου: Σχεδιάζει να εγκαταλείψει τα εγκόσμια - Θα «εξαφανιστεί» από το Χόλιγουντ

Σε μια δήλωσε που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της πως σχεδιάζει να εγκαταλείψει τα εγκόσμια, και να «εξαφανιστεί» από το Χόλιγουντ.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου, όπως όλα δείχνουν είναι σχεδόν έτοιμη να αποχωρίσει από τα φώτα και όπως δηλώνει στο αμερικανικό περιοδικό Bustle, θέλει να επικεντρωθεί στην οικογένειά της. Παράλληλα σχεδιάζει και να πουλήσει την Goop, την εταιρεία ευεξίας και lifestyle που ίδρυσε το 2008.

«Θα εξαφανιστώ κυριολεκτικά από τη δημόσια ζωή. Κανείς δεν θα με ξαναδεί ποτέ» σημείωσε ενώ παράλληλα εξήγησε πώς φαντάζεται την ιδανική ζωή μετά την αποχώρησή της από τα φώτα της δημοσιότητας και την μεγάλη ζωή.

Gwyneth Paltrow has plans to ‘disappear’ from Hollywood after selling Goop: ‘No one will ever see me again’ https://t.co/Mn82ilKl66 pic.twitter.com/MXWI5OQiUh