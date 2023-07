Για πρώτη φορά γυναίκα επικεφαλής του αμερικανικού Πολεμικου Ναυτικού

Για πρώτη φορά, μια γυναίκα θα ηγηθεί του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διόρισε τη ναύαρχο Λίζα Φραντσέτι στη θέση του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το CNN, αυτό προκάλεσε έκπληξη για τους ειδικούς καθώς αναμενόταν ότι η θέση θα πήγαινε στον διοικητή του Στόλου του Ειρηνικού, Σάμουελ Πάπαρο. Η Φραντσέτι υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Αρχηγός Επιχειρήσεων για το Ναυτικό. Ο Μπάιντεν σημείωσε τα 38 χρόνια της ναυτικής της θητείας.

Σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος προσθέτει: «Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Ναύαρχος Φραντσέτι έχει επιδείξει εκτεταμένη εμπειρία τόσο στον επιχειρησιακό όσο και στον πολιτικό τομέα. Είναι η δεύτερη γυναίκα που έφτασε ποτέ στο βαθμό του ναυάρχου τεσσάρων αστέρων στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, και όταν επιβεβαιωθεί, (σ.σ. από τη Γερουσία) θα γράψει και πάλι ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που θα υπηρετήσει ως αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων και στο Μεικτό Επιτελείο».

Η Ναύαρχος Φραντσέτι κατάγεται από το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Πήρε το πτυχίο της το 1985 μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης εφέδρων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στο Πανεπιστήμιο Northwestern, όπου έλαβε πτυχίο στη δημοσιογραφία. Παρακολούθησε επίσης το Naval War College και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διαχείριση οργανισμών από το University of Phoenix.

Έχει υπηρετήσει ως Διοικητής του Ναυτικού των ΗΠΑ στην Κορέα, Αναπληρωτής Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πολέμου και Διευθύντρια Στρατηγικής, Σχεδίων και Πολιτικής για το Μεικτό Επιτελείο. Άσκησε καθήκοντα διοικητού επίσης σε δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων.

Congratulations to Adm. Lisa Franchetti. She was just nominated by President Joe Biden to become the first woman ever to be the top officer of the U.S. Navy.



Not only will Franchetti be the first woman to lead the Navy if approved by the Senate, but she will become the first… pic.twitter.com/4DM0OxrevC