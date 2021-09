«Θρίλερ» στις γερμανικές εκλογές- Τα πρώτα αποτελέσματα και οι αντιδράσεις

Το «θρίλερ» των γερμανικών εκλογών επιβεβαιώνουν τα exit poll και τα πρώτα αποτελέσματα, που δίνουν ισχνό προβάδισμα στο SPD, έναντι της Χριστιανικής Ένωσης.

Στο πρώτο exit poll, του ARD τα CDU/ CSU συγκεντρώνουν 25%, όσο και οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD).

Την ίδια ώρα, οι Πράσινοι συγκεντρώνουν το 15% των ψήφων και το ακροδεξιό AfD το 11%. Το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνουν οι Φιλελεύθεροι (FDP), ενώ το Die Linke είναι στο 5%.

Στα πρώτα αποτελέσματα που μετέδωσε το ARD, το SPD έχει ισχνό προβάδισμα με 24,9%, έναντι 24,7% της Χριστιανικής Ένωσης. Οι Πράσινοι παίρνουν το 14,8%, το AfD συγκεντρώνει 11,3% και οι Φιλελεύθεροι 11,2%.

Άλλο exit poll, για το ZDF, δίνει ισχνό προβάδισμα στο SPD. Σύμφωνα με αυτό, οι Σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνουν το 26% των ψήφων, ενώ η Χριστιανική Ένωση το 24%.

Στην τρίτη θέση είναι οι Πράσινοι με 14,5%, οι Φιλελεύθεροι συγκεντρώνουν το 12% και το AfD το 10%, ενώ το Die Linke είναι στο 5%.

SPD: «Ο Σολτς έχει εντολή»

Οι Σοσιαλδημοκράτες εμφανίζονται σίγουροι ότι ο Όλαφ Σολτς θα διαδεχθεί την Άνγκελα Μέρκελ ως καγκελάριος.

«Επιστρέψαμε. Ο Όλαφ Σολτς έχει εντολή να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση της Γερμανίας», ήταν η πρώτη αντίδραση του γ.γ. του SPD, Λαρς Κλινγκμπάιλ, αναφερόμενος στις προγνώσεις για τα αποτελέσματα.

Social Democrats cheering as exit polls are announced. #SPD said to have 25 percent of the votes. #btw21 pic.twitter.com/lBeLeqVRiZ

Απογοήτευση Λάσετ

Από την άλλη, ο Άρμιν Λάσετ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, μετά την ανακοίνωση των exit polls.

«Ξέραμε ότι θα είναι ανοιχτές εκλογές. Δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι, αλλά η νύχτα θα είναι μεγάλη. Θα κάνουμε τα πάντα για να σχηματίσουμε κυβέρνηση της οποίας θα ηγείται το CDU», δήλωσε.

Laschet speaking now. “We knew this would be an open and tight election. With can’t be happy with the result, but this will be a long evening. We will do everything to form a government led by the CDU” pic.twitter.com/iU8D3DEFUx