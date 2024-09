Νέα έκρηξη στο κέντρο της Κολωνίας - Είναι η τρίτη το τελευταίο δεκαήμερο

Νέα έκρηξη σημειώθηκε στην Κολωνία, αυτή τη φορά σε καφέ που άνοιξε πρόσφατα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε σε καφέ σε ισόγειο πολυκατοικίας στην Κολωνία, με αυτή να είναι η τρίτη κατά σειρά έκρηξη το τελευταίο δεκαήμερο και η έκτη από τον Ιούνιο.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι έκρηξη σημειώθηκε στις 2:45 (τοπική ώρα) και η πολυκατοικία εκκενώθηκε άμεσα. Από την φωτιά που ξέσπασε, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ καταστράφηκε ολοσχερώς το καφέ.

Σύμφωνα με την BILD, η αστυνομία επικεντρώνει τις έρευνές της για τις αλλεπάλληλες βομβιστικές επιθέσεις στην Κολωνία στην μαφία Mocro που δρα στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

🇩🇪Explosion in Cologne Café Amid Ongoing Series of Bomb Attacks by Dutch Moroccan Mafia



For the third time in ten days, was rocked by an explosion, this time in a café located in an apartment house on Longericher Strasse around 2:45 a.m.



The blast, which occurred during the… pic.twitter.com/cYIxodDMPb