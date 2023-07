Γεωργία: Ακυρώθηκε το φεστιβάλ Pride μετά από επίθεση ακροδεξιών

Ένας ακροδεξιός όχλος 2.000 ατόμων κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων εισέβαλαν το Σάββατο σε φεστιβάλ Pride στην Τιφλίδα της Γεωργίας με αποτέλεσμα την ακύρωσή του.

Πρόκειται για άτομα που ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και μαζί με ορθοδόξους κληρικούς συνεπλάκησαν με την αστυνομία, όρμησαν στη σκηνή και έκαψαν σημαίες του ουράνιου τόξου.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ ανέφεραν σε ένα tweet ότι «αναγκάστηκαν» να ακυρώσουν το φεστιβάλ και να «εκκενώσουν» την περιοχή.



«Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας για άλλη μια φορά αμέλησε να μας προστατεύσει από βίαιες ακροδεξιές ομάδες και επέτρεψε στους όχλους να μας εμποδίσουν να ασκήσουμε την ελευθερία έκφρασης και συνάθροισης ακόμη και σε ιδιωτικό χώρο», ανέφερε το Pride της Τιφλίδας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτύπωναν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και ακροδεξιών στην περιοχή του φεστιβάλ.

Conservative activists from the Alt-Info movement and other right-wing parties in #Georgia disrupted the #LGBT festival in #Tbilisi



Organizers of Tbilisi Pride urged people not to come to the festival and said that "the attack was pre-arranged by the Interior Ministry and the… pic.twitter.com/tn3xz1bbU6