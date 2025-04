Γαλλία: Ο 15χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι είχε στείλει μανιφέστο «κατά του συστήματος»

«Ένας 15χρονος με αυτοκτονικές τάσεις είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι» γράφει η Parisien για την επίθεση σε Λύκειο στη Ναντ της Γαλλίας, με νεκρό ένα παιδί και τρία τραυματισμένα.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, στο σχολείο Notre-Dame-de-Toutes-Aides στη Ναντ. Ο δράστης φέρεται να συνελήφθη επί τόπου, αφού τον ακινητοποίησε ένας από τους καθηγητές του σχολείου. Ισχυρή αστυνομική παρουσία και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σχολείο, το οποίο εκκενώθηκε άμεσα. Αυτόπτες μάρτυρες περιέηγραψαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ότι είδαν μαθητές να τρέχουν στο χώρο ή να περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε.

Η υπουργός Παιδείας Elisabeth Borne επιβεβαίωσε με ανάρτηση την επίθεση και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στο σημείο, με τον υπουργό Εσωτερικών, Bruno Retailleau. Ο εισαγγελέας της Ναντ, Antoine Leroy, φέρεται να έχει επισκεφθεί το σχολείο και αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 19:00.

Ο δράστης της επίθεσης, Justin P., ηλικίας 15 ετών, φέρεται να έστειλε ένα μανιφέστο σε όλους τους μαθητές του σχολείου.

Σε αυτό το μανιφέστο με τίτλο «Immune Action» (Ανοσοποιητική Δράση), ο μαθητής λυκείου ασκεί κριτική στο σημερινό παγκόσμιο σύστημα, περιγράφοντάς το ως καταστροφικό για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη.

⚠️ ATTAQUE AU COUTEAU ⚠️



A #Nantes une ordure âgée de 15 ans sort un couteau et poignarde plusieurs élèves.



Au moins un mort à ce stade et 3 blessés.



Le capharnaüm insécuritaire qui gangrène la France envahit nos écoles et tuent nos enfants.



Ceux qui ont transformé notre pays… pic.twitter.com/gxYGq0yyFN