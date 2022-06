Γαλλία: Καταιγίδες και χαλάζι μετά τον καύσωνα- Ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα με αμπελώνες

Σφοδρές καταιγίδες και χαλάζι με τις ριπές του ανέμου να ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα σάρωσαν χθες το βράδυ τη νότια Γαλλία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε αμπελώνες στο Μπορντό.

Η καταστροφική καταιγίδα, που σημειώνεται έπειτα από ένα κύμα καύσωνα στη Γαλλία, είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες από 2.000 επεμβάσεις από την Πυροσβεστική.

Ζημιές προκλήθηκαν σε στέγες και οχήματα, κτίρια πλημμύρισαν, δένδρα και ηλεκτρικά καλώδια έπεσαν στους δρόμους και τις σιδηροτροχιές, ενώ σημειώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά. Ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα.

Ένας οίκος ευγηρίας πλημμύρισε και 22 ένοικοι μεταφέρθηκαν μέσα στη νύχτα, ενώ 126 παιδιά και 28 καθηγητές μιας κατασκήνωσης διακοπών χρειάστηκε να καταφύγουν μέσα σ' ένα γυμναστήριο. Δύο παιδιά τραυματίσθηκαν ελαφρά.

Χαλάζι που είχε μέγεθος όσο ένα μπαλάκι του γκολφ έπεσε δυτικά του Μπορντό, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο αλλά και χρήστες των social media, που έσπευσαν να αναρτήσουν σχετικές φωτογραφίες και βίντεο.

Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια νομαρχία, οι ζημιές στους αμπελώνες «φαίνονται σημαντικές», ιδιαίτερα δε, στο Μεντόκ και το Μπλαγιέ, όπως διευκρίνισε το Διεπαγγελματικό Συμβούλιο Οίνων του Μπορντό.

Μια τοπική αιρετή αξιωματούχος, η Λιντιά Ζερό, υπολόγισε πως από το χαλάζι επλήγησαν «από 50.000 ως 100.000» στρέμματα αμπελώνων.

Τα αμπέλια επλήγησαν επίσης στην περιφέρεια του Κονιάκ, σύμφωνα με τη νομαρχία.

