Φωτιές στη Χιλή: Τουλάχιστον 51 νεκροί - Στάχτη 430.000 στρέμματα δάσους

Οι φωτιές που μαίνονται σε δάση της κεντρικής και νότιας Χιλής έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 51 ανθρώπους, ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών Μανουέλ Μονσάλβε, πρόκειται για τις πιο φονικές φωτιές της τελευταίας δεκαετίας στη Χιλή. Ο ίδιος δήλωσε χθες πως η ιατροδικαστική υπηρεσία είχε ήδη καταγράψει 45 νεκρούς, όμως «άλλοι έξι άνθρωποι υπέκυψαν σε ιατρικά ιδρύματα», ενώ συμπλήρωσε πως εξαιτίας των πυρκαγιών έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί 3.000 έως 6.000 σπίτια.

Περίπου 30 εστίες παραμένουν ενεργές σε σύνολο 92 καταγεγραμμένων πυρκαγιών και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεσή τους με τη βοήθεια ελικοπτέρων και αεροπλάνων. Οι αρχές επέβαλαν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και έκαναν νέες εκκλήσεις προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τις περιοχές που έχουν πληγεί. Σε δηλώσεις του από το προεδρικό μέγαρο Λα Μονέδα στο Σαντιάγο είπε ότι ο αριθμός των θυμάτων «θα αυξηθεί», δεδομένων «των διαστάσεων» που παίρνει αυτή «η τραγωδία», ενώ έχουν καεί 430.000 στρέμματα δάσους, κυρίως στην ακτή του Ειρηνικού.

«Είναι μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο, η περιφέρεια του Βαλπαραΐσο ουδέποτε είχε γνωρίσει μια κατάσταση τέτοιου εύρους», δήλωσε η Μακαρένα Ριπαμόντι, δήμαρχος της Βίνια ντελ Μαρ.

«Μέσα σ' ένα λεπτό, χάσαμε τα πάντα», είπε ο Λουίς Βιάλ, ένας 69χρονος συνταξιούχος, μπροστά στα ερείπια του σπιτιού του, στη συνοικία της Βίγια Ιντεπεντένσια, όπου 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω στους λόφους της τουριστικής περιφέρειας του Βαλπαραΐσο. Έπειτα από μια ανάπαυλα, οι πυρκαγιές αναζωπυρώθηκαν στην εν λόγω περιφέρεια, όπου βρίσκεται η περίφημη λουτρόπολη Βίνια ντελ Μαρ, οι παραλίες της οποίας προσελκύουν πολύ κόσμο αυτή την περίοδο του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, εν μέσω κυμάτων καύσωνα.

