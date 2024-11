Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στην Αίγυπτο: Αγνοούνται 17 άνθρωποι 

Περισσότεροι από δώδεκα τουρίστες και πέντε μέλη του πληρώματος αγνοούνται μετά τη φωτιά και το ναυάγιο που ξέσπασε σε καταδυτικό σκάφος στα ανοικτά των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας στην Αίγυπτο.

Το Sea Story, όπως ονομάζεται το σκάφος, βυθίστηκε στα ανοιχτά της νοτιοανατολικής αιγυπτιακής πόλης Μάρσα Αλάμ, κοντά στην περιοχή Σααμπ Σαταγιάχ, η οποία είναι δημοφιλής για τους κοραλλιογενείς υφάλους της, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κυβερνείο της Ερυθράς Θάλασσας. Εικόνες που δημοσιεύει η Daily Mail δείχνουν το σκάφος -που μοιάζει με μεγάλο γιοτ- να έχει αρπάξει φωτιά, ενώ απεγνωσμένοι οι επιβάτες επιχειρούν να το εγκαταλείψουν με κάθε τρόπο.

Δεκαεπτά από τους 45 επιβαίνοντες εξακολουθούσαν να αγνοούνται τη Δευτέρα το απόγευμα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι άλλοι 28 διασώθηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι. Στο σκάφος επέβαιναν 31 τουρίστες διαφόρων εθνικοτήτων και 14 μέλη πληρώματος, όταν βυθίστηκε.

