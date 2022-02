Για κατάφωρη παραβίαση του δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ, έκανε λόγο η Ευρωπαία Επίτροπος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το διάγγελμα Πούτιν.

«Η αναγνώριση των δύο αποσχισθέντων εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ.

»Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε αλληλεγγύη με την Ουκρανία» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της.

Σε κοινή ανακοίνωσή της με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, αναφέρεται επίσης πως «H Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση του Ρώσου Προέδρου να προχωρήσει στην αναγνώριση των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Ουκρανίας περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ της Ουκρανίας ως ανεξάρτητες οντότητες Αυτό το βήμα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και των συμφωνιών του Μινσκ.

»Η Ένωση θα αντιδράσει με κυρώσεις σε βάρος όσων εμπλέκονται σε αυτήν την παράνομη πράξη. Η Ένωση επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της».

Ανάλογη αντίδραση και από τον Βρετανό πρωθυπουργό που έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας» της χώρας και «αποκήρυξη» των ειρηνευτικών συμφωνιών του Μινσκ.

«Αυτό είναι σαφέστατα αντίθετο με το διεθνές δίκαιο. Είναι κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Ουκρανίας, είναι αποκήρυξη των συμφωνιών του Μινσκ», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «κακό οιωνό» για την κατάσταση στην Ουκρανία.

