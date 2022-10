Φιλιππίνες: 433 άνθρωποι κέρδισαν το τζακ ποτ των 4 εκατ.$- Ήταν καθαρή τύχη;

Πριν από λίγες ημέρες, 433 άνθρωποι στις Φιλιππίνες κέρδισαν το τζακ ποτ στο λόττο, κάτι που πυροδότησε τεράστια συζήτηση στη χώρα: πρόκειται για τυχαίο γεγονός, ή πίσω από το αποτέλεσμα κρύβεται κάποια απάτη;

Κάποιοι κατηγόρησαν την κρατική εταιρεία πίσω από το τυχερό παιχνίδι ότι για απάτη στην κλήρωση για τα περίπου 4 εκατ. δολάρια. κάτι που γρήγορα απορρίφθηκε. Βουλευτές και γερουσιαστές δήλωσαν ότι γίνει έρευνα για τη συγκεκριμένη κλήρωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του τυχερού παιχνιδιού.

Πώς είναι δυνατόν, αναρωτιούνται οι σκεπτικιστές, 433 άνθρωποι να διάλεξαν τον ίδιο, νικητήριο, συνδυασμό έξι αριθμών: 9, 45, 36, 27, 18, 54. Ή πώς γίνεται και οι έξι αριθμοί να είναι πολλαπλάσια του 9; Από την άλλη, κάποιο σχολίαζαν ότι πρόκειται για απλή περίπτωση καλής τύχης.

Οι στατιστικολόγοι από την πλευρά τους σημείωσαν ότι μαθηματικά δεν είναι απίθανο να υπάρξουν 433 νικητές. Οι άνθρωποι είμαστε καλοί στο να εντοπίζουμε μοτίβα, αλλά «θα πρέπει να δούμε εάν αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο βασίζεται στην τυχαιότητα ή όχι», επεσήμανε ο Τσούα Τιν Τσιού, στατιστικολόγος στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. «Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο σε αυτό», συμπλήρωσε.

Facebook Twitter

Οι 433 νικητές της κλήρωσης του Grand Lotto που έγινε την 1η Οκτωβρίου αναμένεται να λάβουν τουλάχιστον 545.000 πέσο Φιλιππίνων- περίπου 9.300 δολάρια προ φόρων- ποσό που είναι υπερδιπλάσιο του μέσου κατά κεφαλήν ετήσιου εισοδήματος στις Φιλιππίνες.

Ο Μελκουιδάδες Ρόμπλες, γενικός διευθυντής της εταιρείας που διαχειρίζεται το τυχερό παιχνίδι, σχολίασε ότι η δημοτικότητα του αριθμού 9 μπορεί να έχει κάποια σχέση με το αποτέλεσμα. Έκανε λόγο για ένα «συνηθισμένο γεγονός», με την εξαίρεση ότι υπάρχουν πολλοί νικητές. «Τα πάντα μπορούν να εξηγηθούν, δεν βλέπουμε κάτι κακό», συμπλήρωσε.

Μετά την κλήρωση ο Γκουίντο Ντέιβιντ, καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο των Φιλιππίνων, ανέβασε στο Twitter ανάλυση με τα αποτελέσματα της κλήρωσης, αναφερόμενος στη θεωρία για τα πολλαπλάσια του εννιά. Όσο για τις πιθανότητες για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα; «Είναι η ίδια με οποιοδήποτε άλλο συγκεκριμένο αποτέλεσμα», έγραψε.

People want to know the probability of 433 6-55 winners. It is 1 to 1.87e-1224. That is 1 out of 1 followed by 1224 zeros. The age of the universe is 4.3e17 seconds (17 zeros). However, the winning combination, divisible by 9, could mean more people bet on it. #dzbb @DZAR1026 pic.twitter.com/N22G7BP43k