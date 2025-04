«Ευτυχισμένη Παγκόσμια Ημέρα Ψευτοκαταπίεσης» - Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ επιτίθεται και στους Ασέξουαλ

Για ακόμη μία φορά η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ προκάλεσε την οργή χρηστών στα social media, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασεξουαλικότητας.

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ασεξουαλικότητας, η γνωστή για τις τρανσφοβικές της απόψεις Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, προκάλεσε αντιδράσεις μετά από μια σκληρή ανάρτηση της στην πλατφόρμα X, στοχεύοντας αυτή τη φορά τα ασέξουαλ άτομα.

Αναλυτικότερα, η συγγραφέας μέσω μιας σειράς αναρτήσεων, όπου στην πρώτη αναφέρει χαρακτηριστικά «Ευτυχισμένη Παγκόσμια Ημέρα Ψευτοκαταπίεσης» για όλους όσους θέλουν να δηλώνουν ασέξουαλ, ειρωνεύεται τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται έτσι, με τους χρήστες να αντιδρούν.

Happy International Fake Oppression Day to everyone who wants complete strangers to know they don't fancy a shag. pic.twitter.com/xkBhbWqP5z