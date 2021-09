Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 22χρονης Gabby Petito, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν τον περασμένο μήνα, αφού ιατροδικαστής στο Ουαϊόμινγκ επιβεβαίωσε ότι το πτώμα που βρέθηκε την Κυριακή στον Εθνικό Δρυμό Μπρίτζερ Τέτον, ανήκει στην αγνοούμενη.

Η 22χρονη από τη Νέα Υόρκη είχε θεαθεί για τελευταία φορά ζωντανή στις 24 Αυγούστου, όταν έκανε check-out από ξενοδοχείο στη Γιούτα, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στις ΗΠΑ με τον φίλο της, τον 23χρονο Μπράιαν Λάντρι.

Ο Λάντρι επέστρεψε μόνος στο σπίτι της οικογένειάς του στη Φλόριντα, χωρίς την Γκάμπι την 1η Σεπτεμβρίου και στις 14 Σεπτεμβρίου η αστυνομία ειδοποιήθηκε για την εξαφάνισή του. Η οικογένεια της κοπέλας τον κατηγορεί ευθέως ότι κρύβεται.

Το FBI του Ντένβερ ανέφερε στο Twitter: «Ο ιατροδικαστής του Τέτον, δρ. Μπρεντ Μπλου επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα ανήκουν στην Γκάμπι Πετίτο, γεν. 19 Μαρτίου 1999.

Teton County Coroner Dr. Brent Blue confirmed the remains are those of Gabrielle Venora Petito, date of birth March 19, 1999. Coroner Blue’s initial determination for the manner of death is homicide. The cause of death remains pending final autopsy results. pic.twitter.com/JoHenMZ9UU