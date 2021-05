Έφτασε η ώρα του μεγάλου Τελικού για την Ελλάδα την Κύπρο και τις υπόλοιπες 24 χώρες που διεκδικούν την κορυφή στoν αποψινό διαγωνισμό της Eurovision.

Η σειρά εμφάνισης μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την Κύπρο που ανοίγει τον διαγωνισμό, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, αλλά η εντυπωσιακή εμφάνιση της Έλενας Τσαγκρινού με το «El Diablo» ήδη από τον Α' Ημιτελικό της Τρίτης έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.

Σε καλύτερη θέση, η Stefania και το «Last Dance» για την Ελλάδα που διαγωνίζεται στην 10η θέση μεταξύ 26 συνολικά χωρών. Η πρόβα της ελληνικής αποστολής σύμφωνα με τους απεσταλμένους πήγε άψογα, χωρίς να υπάρξει κανένα τεχνικό πρόβλημα.

Στατιστικά δε, οι 10η θέση έχει «δώσει» τα περισσότερα top-3 στην ιστορία της Eurovision, σύμφωνα με το Eurovisionfans.com.

Στα μεγάλα ατού της αποψινής βραδιάς, η εμφάνιση της νικήτριας του διαγωνισμού το 2005, της Έλενας Παπαρίζου. Η τραγουδίστρια θα βρεθεί καλεσμένη στον τελικό της Eurovision 2021 στο Ρότερνταμ, που θα διεξαχθεί απόψε στις 22:00.

Στον τηλεοπτικό σχολιασμό του τελικού απόψε θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ στο studio του ραδιοφώνου o Δημήτρης Μεϊδάνης.

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, θα ανακοινώσει ο 10χρονος Μανώλης Γκίνης, ο μικρός πρωταγωνιστής της σειράς της ΕΡΤ1 «Τα καλύτερά μας χρόνια» και θα γίνει ο νεότερος spokesperson στα 65 χρόνια ιστορία του διαγωνισμού.

Ωστόσο, και η 18χρονη Stefania είναι η νεαρότερη καλλιτέχνης που έχει στείλει η Ελλάδα στον διαγωνισμό, αλλά και η νεαρότερη τραγουδίστρια που μετέχει φέτος στη Eurovision.

Στις λεπτομέρειες της μεγάλης βραδιάς, ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, και διαδικτυακά από το ertnews.gr και από το ERTFLIX.

Οι επισκέπτες της δωρεάν ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ θα μπορούν να δουν απευθείας τη διοργάνωση από το κινητό ή τον υπολογιστή τους, πατώντας την ένδειξη «LIVE».

Στην πλατφόρμα θα βρίσκονται διαθέσιμα, λίγες ώρες μετά τη μετάδοσή τους, όσα έγιναν και στις τρεις φάσεις του διαγωνισμού στο Ahoy Arena.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών έχει ως εξής:

1. Κύπρος

2. Αλβανία

3. Ισραήλ

4. Βέλγιο

5. Ρωσία

6. Μάλτα

7. Πορτογαλία

8. Σερβία

9. Μεγάλη Βρετανία

10. Ελλάδα

11. Ελβετία

12. Ισλανδία

13. Ισπανία

14. Μολδαβία

15. Γερμανία

16. Φινλανδία

17. Βουλγαρία

18. Λιθουανία

19. Ουκρανία

20. Γαλλία

21. Αζερμπαϊτζάν

22. Νορβηγία

23. Ολλανδία

24. Ιταλία

25. Σουηδία

26. Άγιος Μαρίνος

Τα φαβορί

Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία και Μάλτα είναι τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην αποψινή βραδιά της Eurovision.

Οι Måneskin με το "Zitti E Buoni" έγιναν ευρέως γνωστοί όταν τερμάτισαν δεύτεροι σε τηλεοπτικό talent show της ιταλικής τηλεόρασης και κέρδισαν επάξια την θέση της εκπροσώπησης στη Eurovision.

Η μπαλάντα της Γαλλίας, στο γνωστό μοτίβο της χώρας όλα αυτά τα χρόνια στον μουσικό διαγωνισμό με την Barbara Pravi και το "Voilà" φιγουράρει μεταξύ των φαβορί ενώ και η Ελβετία με τον Αλβανικής καταγωγής, Gjon's Tears και το "Tout l'Univers" θα διεκδικήσει την πρωτιά.

Ένα από τα μεγάλα φαβορί φέτος θεωρείται και η Μάλτα με την 18χρονη Destiny και το "Je me Casse". Η Destiny είχε αναδειχτεί νικήτρια της περσινής έκδοσης του X-Factor Malta και κέρδισε το δικαίωμα εκπροσώπησης της χώρας στης στην Eurovision. Πλέον, είναι από τα μεγάλα φαβορί για την αποψινή βραδιά.

Την πεντάδα των φαβορί ολοκλήρωνε μέχρι πρότινος και η κυπριακή συμμετοχή αλλά η ανακοίνωση της σειράς εμφάνισής της, δεν φαίνεται να ευνοεί τις προβλέψεις.

