Έρχεται το sequel του «Joker», ο Χοακίν Φίνιξ επιστρέφει και αποκαλύφθηκε ο τίτλος του

Ο Τοντ Φίλιπς επιβεβαίωσε επισήμως την επιστροφή του «Joker» με πρωταγωνιστή ξανά τον βραβευμένο με Όσκαρ, Χοακίν Φίνιξ.

Ο διάσημος σκηνοθέτης δημοσίευσε δυο φωτογραφίες στο Instagram- η μία δείχνει το κόκκινο εξώφυλλο ενός σεναρίου με τίτλο «Joker: Folie à Deux», ενώ η δεύτερη τον Χοακίν Φίνιξ να καπνίζει ενώ το διαβάζει.

Το σενάριο φαίνεται να υπογράφουν ξανά ο Τοντ Φίλιπς με τον Σκοτ Σίλβερ, που έγραψαν επίσης την πρώτη ταινία του 2019.

Η επίσημη σελίδα της Warner Bros. στο Twitter αναδημοσίευσε την ανάρτηση του σκηνοθέτη, χωρίς ωστόσο να δώσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες.

