Έρευνα: Η Gen Z δεν μπορεί να κάνει βασικές δουλειές όπως να αλλάξει μια λάμπα

Πολλά άτομα της Gen Z δεν μπορούν να κάνουν βασικές δουλειές, όπως να αλλάξουν μια λάμπα, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η έρευνα της Halfords υποστηρίζει πως πολλοί νεαροί ενήλικες της Gen Z είναι της λογικής «GOTDIT» (get others to do it), δηλαδή πες σε άλλους να το κάνουν καθώς έχουν έλλειψη σε βασικές γνώσεις, όσο αφορά τις απλές δουλειές DIY (do it yourself). Σύμφωνα με την έρευνα, νέοι ενήλικες προσλαμβάνουν ανθρώπους για να κάνουν βασικές δουλειές, όπως η αλλαγή λάμπας ή ο καθαρισμός του αυτοκινήτου τους.

Ένας στους πέντε από αυτούς ηλικίας 18 έως 27 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα της Halfords δεν ήξερε τι είναι το κλειδί και σχεδόν το ένα τέταρτο δεν μπορούσε να αλλάξει μια λάμπα, λέγοντας συχνά ότι το να ανέβεις σε μια σκάλα είναι «πολύ επικίνδυνο».

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας ξόδευαν κατά μέσο όρο 1.300 βρετανικές λίρες ετησίως, καλώντας επαγγελματίες να κάνουν βασικές δουλειές που πιθανότατα θα μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους. Λιγότερο από τα δύο τρίτα των 323 ατόμων που ερωτήθηκαν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα, θα ζητούσαν από έναν γονέα να τους καθαρίσει το αυτοκίνητο.

Ο Άντι Τάμπερφιλντ της Halfords είπε πως τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ικανότητα κάποιου να κάνει βασικές, πρακτικές εργασίες χάνεται στις νεότερες γενιές. «Ιδιαίτερα οι γνώσεις στον τομέα της μηχανοκίνησης φαίνεται να είναι σε πτώση, με πολλούς να διστάζουν να αναλάβουν εργασίες, όπως η αντικατάσταση των υαλοκαθαριστήρων», είπε.

Με πληροφορίες από Sky News

