Επίθεση στο Παρίσι: «Μισώ παθολογικά τους ξένους» ομολόγησε ο δράστης που άνοιξε πυρ κατά Κούρδων

Ο δράστης της φονικής επίθεσης σε πολιτιστικό κέντρο στο Παρίσι είπε στους αστυνομικούς, μετά τη σύλληψή του, πως τρέφει «παθολογικό» μίσος για τους ξένους, σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελίας.

Ο 69χρονος άνδρας, ένας πρώην ελεγκτής τρένων με πάθος για τα όπλα, συνελήφθη την Παρασκευή αφότου σκότωσε τρία άτομα σε κουρδικό πολιτιστικό κέντρο, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για μία «άθλια» επίθεση κατά των Κούρδων της Γαλλίας.

Ο ύποπτος δήλωσε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι, μετά από μια διάρρηξη στο σπίτι του το 2016, ένιωθε «ένα μίσος για τους ξένους, που έγινε εντελώς παθολογικό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελέας Λορί Μπεκό. Από τότε ήθελε να σκοτώσει μετανάστες ή μη Ευρωπαίους αλλοδαπούς.

Paris Prosecutor says death toll after shooting is now three and confirms that suspected killer was a year ago arrested for attacking a migrant camp in Paris with a sword. pic.twitter.com/DVbCQafFfv