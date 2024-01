Επίθεση σε γυναίκα βουλευτή στη Νότια Κορέα- Μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο

Άγνωστοι επιτέθηκαν σε μία βουλευτή της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας την ώρα που βρισκόταν σε δρόμο της πρωτεύουσας.

Η επίθεση συνέβη σε δρόμο της Σεούλ σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Yonhap και η 40χρονη βουλευτής Μπάε Χιουν-τζιν μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο πως δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκε πως η βουλευτής χτυπήθηκε στο κεφάλι με αντικείμενο, ενώ μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο για το αιματηρό περιστατικό.

A South Korean lawmaker was hospitalized after she was reportedly clubbed in the head by a teenager, the country’s second attack on a politician in recent weeks https://t.co/0uPoP5wxnB https://t.co/0uPoP5wxnB