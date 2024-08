Επίθεση PETA στη Λίλι Άλλεν: Επέστρεψε το σκυλάκι που υιοθέτησε στο καταφύγιο

Στο στόχαστρο της φιλοζωικής οργάνωσης PETA έχει βρεθεί η Βρετανίδα τραγουδίστρια Λίλι Άλλεν τις τελευταίες μέρες.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε στο podcast της «Miss Me?» πως κατά την διάρκεια της πανδημίας είχε υιοθετήσει ένα σκυλάκι, αλλά το επέστρεψε στο καταφύγιο επειδή έφαγε τα διαβατήρια της οικογένειας.



Η δημοφιλης τραγουδίστρια ζει στη Νέα Υόρκη μαζί με τον δεύτερο σύζυγό της, τον ηθοποιό Ντέιβιντ Χάρμπορ και τις δύο κόρες της, την 12χρονη Έθελ και την 11χρονη Μάρνι, τις οποίες απέκτησε από τον πρώτο της γάμο με τον Βρετανό Σαμ Κούπερ. Πρόσφατα, μιλώντας στο podcast της, η Άλλεν ανέφερε πως μαζί με τον σύζυγό της σκέφτονται να υιοθετήσουν ένα νέο κουτάβι, όμως, παράλληλα, αποκάλυψε ότι το είχε ήδη κάνει μία φορά, αλλά επέστρεψε το κουτάβι στο καταφύγιο.

«Το να έχεις σκύλο είναι μεγάλη δέσμευση», δήλωσε η τραγουδίστρια και είπε πως το κουτάβι που είχε υιοθετήσει κατά την διάρκεια της πανδημίας το 2020, έφαγε το δικό της διαβατήριο καθώς και τα διαβατήρια των δύο παιδιών της, που περιείχαν και τις βίζες τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως ανέφερε η Άλλεν, να μην μπορούν οι κόρες της να ταξιδέψουν στη Βρετανία για να δουν τον πατέρα τους ενώ η διαδικασία για έκδοση νέων διαβατηρίων είχε διάρκεια τέσσερις με πέντε μήνες.





«Ο σκύλος έφαγε και τα τρία διαβατήρια και δεν μπορώ να σας πω πόσα χρήματα κόστισε για να αντικαταστήσω τα πάντα επειδή ήταν την εποχή του κορονοϊού. Και έτσι ήταν ένας εφιάλτης. Και επειδή ο πατέρας των παιδιών μου ζει στην Αγγλία, δεν μπορούσα να πάω τις κόρες μου να δουν τον μπαμπά τους για τέσσερις, πέντε μήνες, γιατί ο σκύλος είχε φάει τα διαβατήριά τους. Απλώς δεν μπορούσα να την κοιτάξω. Έλεγα "μου κατέστρεψες τη ζωή"», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λίλι Άλλεν.



Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, η σκυλίτσα που την φώναζαν «Μαίρη» είχε φάει και άλλα αντικείμενα της οικογένειας, αλλά το συμβάν με τα διαβατήρια ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Μετά τη αποκάλυψη της Άλλεν πως επέστρεψε την σκυλίτσα της στο καταφύγιο, η φιλοζωική οργάνωση PETA (Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων) απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς την τραγουδίστρια στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

«Ενώ θα μπορούσατε να αποκτήσετε νέα διαβατήρια, η Μαίρη μπορεί να περάσει πολλούς μήνες στο καταφύγιο περιμένοντας μια νέα οικογένεια - αν είναι αρκετά τυχερή να βρει μία. Η PETA UK σας στέλνει ένα παιχνίδι κουτάβι, το μόνο ζώο που μπορείτε να έχετε στο σπίτι σας. Τα σκυλιά είναι δέσμευση για μια ζωή Λίλι Άλλεν. Δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίζονται ως αξεσουάρ που πετιούνται όταν δεν μας είναι χρήσιμα», αναφέρει στην σχετική ανάρτηση η PETA.

Dogs are a lifetime commitment, @lilyallen! It's NOT FAIR to treat them like accessories to discard when they're inconvenient!@PETAUK is sending you a mechanical toy puppy that requires none of the care, patience, or commitment a real dog needs. pic.twitter.com/CUInZ24qjw