Συρία: Επίθεση αυτοκτονίας σε ελληνορθόδοξη εκκλησία - «Τουλάχιστον 15 νεκροί»

Eπίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ηλία στη Δαμασκό, στη Συρία.

Η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε ότι επίθεση αυτοκτονίας πραγματοποιήθηκε σε ελληνορθόδοξη εκκλησία συνοικίας της Δαμασκού. Σύμφωνα με τη συριακή τηλεόραση, ο βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στο εσωτερικό της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία (Μαρ Ηλία) στη συνοικία της Δαμασκού Ντουέιλα.

Ο βομβιστής αυτοκτονίας φέρεται να φορούσε ζώνη με εκρηκτικά, να εισήλθε στην εκκλησία και να άνοιξε πυρ πριν ανατιναχθεί. «Ένας άνδρας πυροδότησε μια ζώνη με εκρηκτικά μέσα στην εκκλησία στην περιοχή Νουέιλαα της Δαμασκού», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο καμικάζι που ανατινάχθηκε στην εκκλησία της Δαμασκού ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

HORRIFYING: A Muslim terrorist blew himself up in a church during Sunday Mass in Damascus, Syria.



25 people are dead. 80 hospitalized, including 30 in critical condition.



Pray for Syrian Christians! pic.twitter.com/dxAN5wQZcz