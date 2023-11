Έπεσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από τον Λευκό Οίκο

Το Εθνικό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο έξω από τον Λευκό Οίκο έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Περίπου στις 5 μ.μ., το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο δεν άντεξε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε. Οι αρχές απέτρεψαν περαστικούς και ΜΜΕ να πλησιάσουν στο σημείο.

Η Τσέλσι Σάλιβαν, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, είπε ότι το δέντρο έπεσε γύρω στις 5 μ.μ. κατά τη διάρκεια ισχυρών ριπών ανέμου.

«Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης του χριστουγεννιάτικου δέντρου και την αντικατάσταση ενός σπασμένου καλωδίου, το δέντρο είναι πλέον όρθιο από τις 6 μ.μ.», ανέφερε η δήλωση.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έπεσε καθώς ο αέρας έπληξε την περιοχή της Ουάσιγκτον, φέρνοντας τον πιο κρύο καιρό από τον Μάρτιο. Οι άνεμοι έπνεαν συχνά πάνω από 30 μίλια/ώρα, με μέγιστες ριπές 43 μίλια/ώρα στον Εθνικό Αερολιμένα Ρήγκαν.

Τέτοιοι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστοι τον Νοέμβριο. Μια ανάλυση του Capital Weather Gang που δημοσιεύθηκε το 2022 έδειξε ότι η συχνότητα των ημερών με ισχυρούς ανέμους έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία 15 χρόνια.

Τουλάχιστον τρία εθνικά χριστουγεννιάτικα δέντρα έχουν πέσει στο παρελθόν από τον άνεμο, συμπεριλαμβανομένου ενός το 2011.

Το δέντρο που έπεσε χθες φυτεύτηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες για να αντικαταστήσει ένα άλλο δέντρο, που φυτεύτηκε το 2021, και είχε αναπτύξει όμως μυκητιακή ασθένεια.

The National Christmas Tree in Washington, D.C. was blown over Tuesday by a gust of wind. The tree was eventually lifted back up by a crane. It should be ready for the annual lighting ceremony on Thursday according to the National Park Service. pic.twitter.com/dhIXdOJwKW