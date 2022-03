Έκτακτο διάγγελμα Πούτιν: «Οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν τους πολίτες σαν ανθρώπινες ασπίδες»

Πως χρησιμοποιούν τους πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες κατήγγειλε τις ουκρανικές δυνάμεις ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο έκτακτο διάγγελμά του, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του περί αγώνα κατά των νεοναζί.

Όπως είπε, σε αντίθεση με την Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις προσέφεραν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τη φυγή των αμάχων, τους οποίους «μπλοκάρουν οι εθνικιστές».

Ο ίδιος ανέφερε πως Ουκρανοί και Ρώσοι είναι «ένας λαός», αν και οι πρώτοι «απειλούνται και υφίστανται πλύση εγκεφάλου».

Κατά τ'άλλα, γνωστοποίησε πως η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» -όπως αποκαλεί η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία- πηγαίνει βάσει σχεδίου. «Όλοι οι στόχοι που είχαμε θέσει, επιτυγχάνονται ή έχουν ήδη επιτευχθεί» σημείωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ρώσους στρατιώτες «που πολεμούν γενναία» ως «πραγματικούς ήρωες», σημειώνοντας πως «η επιτυχία του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία είναι πρότυπο αυτού του ηρωισμού». Ανακοίνωσε, μάλιστα, πως ο Ρώσος στρατιώτης που «ανατινάχθηκε με χειροβομβίδα για να αποφύγει τη σύλληψη» θα τιμηθεί μετά θάνατον.

