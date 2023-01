Έιμι Γουάινχαουζ: Η πρώτη φωτογραφία από τη βιογραφία της με πρωταγωνίστρια τη Μαρίσα Αμπέλα

Το φως της δημοσιότητας είδε η πρώτη φωτογραφία της Μαρίσα Αμπέλα (Marisa Abela) σαν άλλη κινηματογραφική Έιμι Γουάινχαουζ στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Back to Black».



Η φωτογραφία παρουσιάστηκε καθώς το Studiocanal ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Focus Features και Monumental Pictures στο μουσικό δράμα.

Στην πρώτη αυτή εικόνα που δημοσιεύτηκε από το Studio Canal UK, η Αμπέλα εμφανίζεται με την κόμη - σήμα κατατεθέν της τραγουδίστριας και χρυσούς κρίκους για σκουλαρίκια. Η ομοιότητά τους δε, είναι παροιμιώδης.

Η Σαμ Τέιλορ-Γουντ, που έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «50 Shades of Grey» και «Nowhere Boy», σκηνοθετεί και τη βιογραφική ταινία της Γουάινχαουζ.



Σύμφωνα με τα στούντιο, το «Back to Black» θα παρακολουθεί την τραγουδίστρια στα χρόνια «που ζούσε στο Λονδίνο τον πρώτο καιρό της καριέρας της και στο έντονο ταξίδι της προς τη φήμη». Η παραγωγή της ταινίας ξεκινά στις 16 Ιανουαρίου στο Λονδίνο.



Το Variety είχε αναφέρει το καλοκαίρι ότι επικρατέστερη για τον ρόλο της Γουάινχαουζ είναι η Αμπέλα. Το «Back to Black» γράφτηκε από τον Ματ Γκρίνχαλγκ.