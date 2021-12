Δραματική ήταν απόπειρα διάσωσης εγκλωβιωσμένου οδηγού από μισοβυθισμένο αυτοκίνητο στα νερά κοντά στο χείλος των καταρρακτών του Νιαγάρα.

Όχι μόνο οι διασώστες επιχείρησαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ψύχους και ισχυρών ανέμων, αλλά όπως διαπιστώθηκε το εγκλωβισμένο άτομο ήταν ήδη νεκρό.

A woman died after her car was submerged steps away from Niagara Falls on the U.S.-Canada border and a dramatic rescue came up short pic.twitter.com/MIAEZ8k9XG



Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, κατέγραφαν τον δύτη να κατεβαίνει στο σημείο από ιπτάμενο ελικόπτερο, να σκαρφαλώνει στο αυτοκίνητο και να βγάζει τελικά νεκρό το σώμα της οδηγού, μιας γυναίκας στα 60 της, σύμφωνα με αξιωματούχους της πολιτείας της Νέας Υορκης.

Dramatic rescue video: Coast Guard pulls body from edge of Niagara Falls after car gets submerged in rapids https://t.co/O0qvOJr2ml pic.twitter.com/AFIkBULF3b



Η Κάθι Χότσουλ, κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, εξέφρασε τη θλίψη της για το θάνατο της γυναίκας, επαινώντας παράλληλα τον ηρωισμό των ομάδων διάσωσης.

Saddened by the tragic loss of life at the Niagara River today. Thank you @nystateparks, @NYSPolice, @USCG, New York State Fire, Niagara County, & AMR Ambulance for your swift and heroic actions, and to @NYPAenergy for lowering river levels to assist first responders.