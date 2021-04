Δημοσιογράφος της New York Post παραιτήθηκε λέγοντας ότι την πίεσαν να γράψει ψευδές ρεπορτάζ για την Κάμαλα Χάρις

Δημοσιογράφος της εφημερίδας New York Post παραιτήθηκε υποστηρίζοντας ότι την ανάγκασαν να γράψει ψευδές ρεπορτάζ για την Κάμαλα Χάρις.

Το εν λόγω ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε στις 23 Απριλίου και υποστήριζε ότι δίνεται σε παιδιά μετανάστες αντίγραφο του βιβλίου της αντιπροέδρου, «Superheroes Are Everywhere», στο «πακέτο καλωσορίσματος» τους στις ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα έφερε την υπογραφή της Λάουρα Ιταλιάνο, όμως η δημοσιογράφος ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι παραιτήθηκε εξαιτίας της εντολής για το ψευδές ρεπορτάζ.

«Σήμερα παρέδωσα την παραίτησή μου στους αρχισυντάκτες μου στη New York Post. Το δημοσίευμα για την Κάμαλα Χάρις, ένα ψευδές ρεπορτάζ που μου δόθηκε εντολή να γράψω και το οποίο απέτυχα να αποτρέψω, ήταν το αποκορύφωμα», ανέφερε στην ανάρτησή της.

«Υπήρξε τιμή μου να κάνω ρεπορτάζ για το πιο ζωντανό, πνευματώδες tabloid της Νέας Υόρκης, μια εφημερίδα γεμάτη ρεπόρτερ και αρχισυντάκτες που θαυμάζω βαθιά και θεωρώ φίλους. Λυπάμαι που φεύγω», έγραψε ακόμη.

An announcement: Today I handed in my resignation to my editors at the New York Post.

It's been a privilege to cover the City of New York for its liveliest, wittiest tabloid -- a paper filled with reporters and editors I admire deeply and hold as friends. I'm sad to leave.