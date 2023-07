Βρετανία: Έκτακτο περιστατικό σε σχολείο- Η αστυνομία στο σημείο

Σε «αποκλεισμό» έχει μπει σχολείο στο Γκλούσεστερσαϊρ στη Βρετανία καθώς βρίσκεται «σε εξέλιξη περιστατικό» όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία του Γκλούσεστερσαϊρ δήλωσε πως «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο για ένα περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη στο σχολείο Tewkesbury στην οδό Ashchurch» χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες διευκρινίσεις για το τι συμβαίνει.

Το σχολείο είναι αποκλεισμένο ενώ η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο. Επίσης, το σχολείο έχει καλέσει τους γονείς και τους κηδεμόνες να μην πάνε στον χώρο. Θα δώσουν επίσης σύντομα περισσότερες πληροφορίες.

Emergency services are at the scene of an incident at Tewkesbury School on Ashchurch Road.



The school is in lockdown while police are at the scene. More information will be released in due course. pic.twitter.com/qTKt4K1WuI