Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Επίθεση με 70 drones από τη Ρωσία- Σκόπιμη τρομοκρατία

Για ενέργεια σκόπιμης τρομοκρατίας από την πλευρά της Ρωσίας έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την επίθεση 70 drones Shahed ιρανικης κατασκευής εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η επίθεση των 70 drones, τα περισσότερα από τα οποία καταρρίφθηκαν, σημειώθηκε την ημέρα κατά την οποία η χώρα θυμάται τον λιμό Χολοντόμορ του 1932-33, όταν έχασαν τη ζωή τους αρκετά εκατομμύρια Ουκρανοί. Ήταν μια ενέργεια «σκόπιμης τρομοκρατίας. Η ρωσική ηγεσία είναι υπερήφανη για το γεγονός ότι μπορεί να σκοτώσει».

Τα περισσότερα drones είχαν στόχο το Κίεβο και προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων. Επρόκειτο για τη χειρότερη επίθεση που έχει εξαπολυθεί με drones από την αρχή του πολέμου. Ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί και είχε στόχο διάφορες συνοικίες του Κιέβου, ενώ συνεχιζόταν καθώς ξημέρωνε. Συνολικά διήρκεσε έξι ώρες.

Russia launched around 70 "Shahed" drones at Ukraine precisely on the eve of the Holodomor genocide commemoration day. Russia’s leadership appears to be proud of its ability to kill people.



Our warriors shot down the majority of the drones, but not all of them. We keep working…