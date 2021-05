Ο πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μάικλ Χίγκινς, στάθηκε μπροστά στην κάμερα για να κάνει δηλώσεις, αλλά ήταν ο σκύλος του εκείνος που έκλεψε την παράσταση.

Ο Χίγκινς έκανε δήλωση στο RTÉ για τον ηθοποιό και φίλο του Τομ Χίκεϊ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στους λογαριασμούς του προέδρου στα social media από τα «παρασκήνια» της συνέντευξης, πρωταγωνιστής είναι ο Misneach.

Ο σκύλος δεν σταμάτησε να αποζητά ένα χάδι από τον Ιρλανδό πρόεδρο κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Έτριβε το κεφάλι του στο πόδι και το χέρι του Χίγκινς, ενώ κάποια στιγμή σήκωσε και το ένα πόδι του, στην προσπάθειά του να κερδίσει την προσοχή του.

Παρά τα παιχνίδια του Misneach, ο Ιρλανδός πρόεδρος συνέχισε απτόητος τις δηλώσεις του, ενώ ταυτόχρονα χάιδευε τον σκύλο όσο μπορούσε.

Το βίντεο έγινε viral και πολλοί χρήστες των social media σχολίασαν τόσο την αγάπη που έδειχνε ο σκύλος για το «αφεντικό» του, όσο και την ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπισε την κατάσταση ο Ιρλανδός πρόεδρος.

Ο Μάικλ Χίγκινς έχει δύο σκύλους. Ο επτά μηνών Misneach έγινε μέλος της οικογένειας τον Μάρτιο, για να κάνει παρέα στον Brod, που είχε μείνει μόνος του μετά τον θάνατο της Sioda τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Footage of puppy Misneach trying to get President Michael D Higgins to pay attention to him during an interview with RTÉ has been viewed hundreds of thousands of times on social media. Here's @PresidentIRL walking with his dogs after the interview | More: https://t.co/PYk84QyL29 pic.twitter.com/3tTNnJE7GM