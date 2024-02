BAFTA 2024: Σφοδρές αντιδράσεις για την απουσία του Μάθιου Πέρι από το «In Memoriam»

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στα social media λόγω της απουσίας του Μάθιου Πέρι από το αφιέρωμα «In Memoriam» των βραβείων BAFTA, για τους ηθοποιούς που πέθαναν το 2023.

Over the last year we have sadly lost many friends and colleagues from the Film industry and we now take a moment to pay tribute to them with a special arrangement of Time After Time by Joe Stilgoe, performed by @hanwaddingham.