Αυστραλοί υποστηρίζουν πως βρήκαν το ναυάγιο του Τζέιμς Κουκ - «Μη βιάζεστε» λένε Αμερικανοί συνεργάτες τους

Μια συνεργασία 22 χρόνων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αυστραλών ερευνητών για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση τού ερευνητικού πλοίου Endeavour του Τζέιμς Κουκ κατέληξε σε αυστραλο-αμερικανική διαμάχη, μετά την ανακοίνωση της ανακάλυψης από το Ναυτικό Μουσείο της Αυστραλίας.

Ο διευθυντής του μουσείου, Κέβιν Σάμπτιον εξέφρασε σήμερα, Πέμπτη τη χαρά του ανακοινώνοντας πως το ναυάγιο στα νερά ανοιχτά του Rhode Island στις ΗΠΑ είναι «ο τελικός τόπος ανάπαυσης ενός από τα πιο σπουδαία και επίμαχα σκάφη στην ναυτική ιστορία της Αυστραλίας».

«Τα τελευταία κομμάτια του παζλ έπρεπε να επιβεβαιωθούν προτού μπορέσω να κάνω αυτήν την ανακοίνωση. Βάσει των αρχειακών και αρχαιολογικών στοιχείων, είμαι πεπεισμένος πως πρόκειται για το Endeavour. Είναι μια σημαντική ιστορική στιγμή, καθώς ο ρόλος αυτού του σκάφους στην εξερεύνηση, την αστρονομία, την επιστήμη ισχύει όχι μόνο για την Αυστραλία, αλλά και για τη Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ» πρόσθεσε ο ίδιος.

Ωστόσο, ο συνεργαζόμενος αμερικανικός οργανισμός στις ΗΠΑ, το Rhode Island Marine Archaeology Project (Rimap), ανακοίνωσε πως η ταυτοποίηση τού Endeavour αποτελεί παραβίαση συμβολαίου, αποδίδοντας στο «αυστραλιανό θυμικό ή την πολιτική» τη σπουδή για την «πρόωρη» ανακοίνωση.

