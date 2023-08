Αυστραλία: Ατύχημα σε χιονοδρομικό με τραυματίες - Αποκολλήθηκε κάθισμα αναβατήρα από «περίεργη ριπή ανέμου»

Τρεις snowboarder τραυματίστηκαν μετά την αποκόλληση καθίσματος από αναβατήρα στο χιονοδρομικό κέντρο Θρέντμπο στην Αυστραλία.

Δύο γυναίκες ηλικίας 20 ετών υπέστησαν τραυματισμούς στην πλάτη και ένας άνδρας ηλικίας 20 ετών τραυματίστηκε στο πρόσωπο, μετά το ατύχημα στο χιονοδρομικό κέντρο το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν το ιατρικό επιτελείο να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στα θύματα, αλλά και το κάθισμα να έχει πέσει στο χιόνι, σε κοντινή απόσταση.

There's been an emergency rescue at the Thredbo ski resort. A chairlift was hit by a strong wind gust throwing three people to the ground. https://t.co/OF81oZXOfr #Thredbo #7NEWS pic.twitter.com/8wGJy4k9SZ