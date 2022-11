Αστρονόμοι εντόπισαν αστεροειδή λίγη ώρα πριν πέσει στη Γη

Στο «πάρα πέντε» οι επιστήμονες εντόπισαν έναν αστεροειδή πριν αυτός πέσει στη Γη, αν και ήταν μικρός για να αποτελέσει ουσιαστική απειλή.

Στις 19 Νοεμβρίου, μόλις 4 ώρες πριν από τη σύγκρουση, το Catalina Sky Survey ανακάλυψε τον αστεροειδή 2022 WJ1 με τροχιά πρόσκρουσης προς τη Γη.

Άμεσα ένα εκτενές δίκτυο από τηλεσκόπια και ειδικούς κινητοποιήθηκε υπολογίζοντας με ακρίβεια πότε και πού ακριβώς στον πλανήτη μας θα έπεφτε. Ο 2022 WJ1 είναι ο έκτος αστεροειδής που οι επιστήμονες εντόπισαν πριν πέσει στη Γη, σύμφωνα με την ESA.

Ο 2022 WJ1 ήταν πάντως πολύ μικρός για να προκαλέσει σοβαρή ζημιά, ωστόσο ο εντοπισμός του επιβεβαιώνει πως οι τεχνικές παρακολούθησης αστεροειδών ανά τον κόσμο βελτιώνονται. Αυτό αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα δίνοντάς μας περισσότερες πιθανότητες να προστατευτούμε από τους μεγάλους διαστημικούς βράχους οι οποίοι πέφτουν και που μπορεί όντως να προκαλέσουν ζημιά.

Η ανίχνευση του 2022 WJ1 έγινε στις 04:53 (τοπική ώρα) στις 19 Νοεμβρίου 2022, από το Αστεροσκοπείο Mount Lemmon, μέρος του δικτύου Catalina.

