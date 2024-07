Άντριου Τέιτ: Ρουμανικό δικαστήριο του επτρέπει να κινείται εντός ΕΕ

Ο αμφιλεγόμενος, αυτο- αποκαλούμενος influencer και γνωστός για τις μισογυνικές του απόψεις, Άντριου Τέιτ, μπορεί πλέον να φύγει από τη Ρουμανία, αλλά πρέπει να παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν αναμονή της δίκης για κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, αποφάσισε δικαστήριο.

Στον 37χρονο Άντριου Τέιτ είχε απαγορευτεί να φύγει από τη χώρα, αλλά τώρα θα του επιτρέπεται να ταξιδεύει εντός της ΕΕ χωρίς περιορισμούς εν αναμονή της δίκης. Κατηγορήθηκε τον Ιούνιο του 2023 μαζί με τον αδελφό του, Τριστάν, και δύο Ρουμάνους ύποπτους για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και σύσταση εγκληματικής συμμορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, ισχυρισμούς που όλοι έχουν αρνηθεί.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, το δικαστήριο του Βουκουρεστίου αποφάσισε ότι η δίκη τους θα μπορούσε να ξεκινήσει, απόφαση κατά της οποίας ο Τέιτ άσκησε έφεση. Εν αναμονή της απόφασης επί της προσφυγής του, στους τέσσερις υπόπτους είχε απαγορευτεί η έξοδος από τη Ρουμανία, αλλά η δικαστική απόφαση της Παρασκευής ήρε τον περιορισμό εντός της ΕΕ. Η απόφαση του δικαστηρίου του Βουκουρεστίου χαιρετίστηκε από τον δικηγόρο του Τέιτ, Ματέα Πετρέσκου, ως «σημαντική νίκη και σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» στην υπόθεση.

Σε μια ανάρτηση στα social media στο X, ο Τέιτ έγραψε: «Είμαι ελεύθερος. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια μπορώ να φύγω από τη Ρουμανία. Η εικονική υπόθεση καταρρέει». Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε επίσης στο X, είπε: «Οι κριτές μου αποφάσισαν… Μου επιτρέπεται να φύγω από τη Ρουμανία, οπότε παίρνουμε τη [Ferrari] SF90 στην Ιταλία, τη [Maserati] MC20 στις Κάννες, τη [Ferrari] 812 Competition στο Παρίσι, πού να πάω;»

I AM FREE.



FOR THE FIRST TIME IN 3 YEARS I CAN LEAVE ROMANIA.



THE SHAM CASE IS FALLING APART.$DADDY X THEREALWORLD GLOABL TOUR LOADING -



Will you be there? https://t.co/9TN9VyfzRh pic.twitter.com/LieZl7OF9F