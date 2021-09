Η Wikipedia κατηγορείται για «διακίνηση παραπληροφόρησης» μετά την εσφαλμένη αναφορά σε κείμενό της πως πανσεξουαλικότητα και αμφιφυλοφιλία είναι το ίδιο πράγμα.

Την περασμένη Πέμπτη, ένας χρήστης του Twitter κοινοποίησε screenshot από τη σελίδα της Wikipedia για την αμφιφυλοφιλία, όπου αναφέρεται πως ο σεξουαλικός αυτός προσανατολισμός «είναι γνωστός ως πανσεξουαλικότητα».

«Γιατί η Wikipedia είναι τόσο γ****να κακή στην έκφραση της σεξουαλικότητας. ΠΑΝΣΕΞΟΥΑΛ ΚΑΙ ΑΜΦΙΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ» έγραψε στη λεζάντα.

why is wikipedia so fucking bad at sexualities PANSEXUAL AND BISEXUAL ARE NOT THE SAME THING pic.twitter.com/wBVgmrwGYL

Άλλοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους όχι μόνο για την παραπληροφόρηση, αλλά και γιατί η σελίδα είναι κλειδωμένη και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από οποιονδήποτε, καθώς βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, υπό το φόβο «βανδαλισμού» του περιεχόμενου.

Επιπλέον, άλλοι χρήστες των σόσιαλ εντόπισαν και άλλη μεγάλη ανακρίβεια, αυτήν τη φορά στη σελίδα για την πανσεξουαλικότητα.

«Καθώς οι πανσέξουαλ είναι ανοιχτοί σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως άνδρες ή γυναίκες και άρα η πανσεξουαλικότητα απορρίπτει τη δυαδικότητα του φύλου, θεωρείται από κάποιους πως είναι πιο συμπεριληπτικός όρος από τον όρο bisexual» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

if you look up bisexual on google it will tell you that it is also a term for pansexuality, which is not true, bisexuality and pansexuality are two DIFFERENT things pic.twitter.com/KprRrFTZQT