Anadolu: Η Γερουσία των ΗΠΑ καταργεί τους περιορισμούς για πώληση F-16 στην Τουρκία

Η Γερουσία των ΗΠΑ καταργεί τους όρους που εμπόδιζαν την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το οποίο επικαλείται πηγές.

Όπως αναφέρεται, οι περιορισμοί αφαιρέθηκαν από το νομοσχέδιο περί Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ (NDAA) του 2023.

Συγκεκριμένα, οι όροι, σύμφωνα με την τροπολογία Μενέντεζ, προέβλεπαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι μια τέτοια πώληση είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για να διασφαλίσει ότι αυτά τα F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τροπολογία, που κατατέθηκε στην εκδοχή της Γερουσίας για το νομοσχέδιο του αμυντικού προϋπολογισμού, ήταν πανομοιότυπη με αυτή που είχε καταθέσει ο βουλευτής Κρις Πάππας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

