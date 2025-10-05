ΔΙΕΘΝΗ
Άμστερνταμ: 250.000 διαδηλωτές της «Κόκκινης Γραμμής» ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα

ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΟ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Κόκκινη λαοθάλασσα στους δρόμους του Άμστερνταμ: 250.000 πολίτες ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα
Περίπου 250.000 διαδηλωτές ένωσαν τη φωνή τους στο Άμστερνταμ, ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα / Φωτ.: EPA
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα στους δρόμους του Άμστερνταμ, ντυμένοι στα κόκκινα, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Να σταματήσει η γενοκτονία».

Οι διοργανωτές της διαδήλωσης, με τίτλο «Κόκκινη Γραμμή», ανέφεραν ότι περίπου 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση.

«Αναμένω να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ, να σταματήσει κάθε εμπορική δραστηριότητα μαζί του και να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Πόος, 68 ετών, που ταξίδεψε από το Αϊντχόφεν στο Άμστερνταμ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση της χώρας. «Ντρέπομαι βαθύτατα για αυτά που κάνει η κυβέρνηση, για τη στάση που έχει υιοθετήσει», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης, φορώντας έναν κόκκινο μπερέ.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, η Ολλανδία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Παρά τη βροχή, οι διαδηλωτές παρέμειναν στους δρόμους για πολλές ώρες.

Περίπου 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση «Κόκκινη Γραμμή» / Φωτ.: EPA
Περίπου 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση «Κόκκινη Γραμμή» / Φωτ.: EPA
Η Ολλανδία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης / Φωτ.: EPA
Η Ολλανδία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης / Φωτ.: EPA
Παρά τη βροχή, οι διαδηλωτές παρέμειναν στους δρόμους για πολλές ώρες / Φωτ.: EPA
Παρά τη βροχή, οι διαδηλωτές παρέμειναν στους δρόμους για πολλές ώρες / Φωτ.: EPA
Με συνθήματα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Να σταματήσει η γενοκτονία» οι πολίτες του Άμστερνταμ / Φωτ.: EPA
Με συνθήματα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Να σταματήσει η γενοκτονία» οι πολίτες του Άμστερνταμ / Φωτ.: EPA
Φωτ.: EPA
Φωτ.: EPA
Κόκκινη λαοθάλασσα στην πόλη με σημαίες και συνθήματα υπέρ του λαού της Παλαιστίνης / Φωτ.: EPA
Κόκκινη λαοθάλασσα στην πόλη με σημαίες και συνθήματα υπέρ του λαού της Παλαιστίνης / Φωτ.: EPA
Φωτ.: EPA
Φωτ.: EPA
Φωτ.: EPA
Φωτ.: EPA
 
 
 
